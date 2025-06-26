سوريا وألمانيا تناقشان آفاق التعاون في مجال التعليم المهني

دمشق-سانا

ناقش وزير التربية والتعليم السوري الدكتور محمد عبد الرحمن تركو اليوم مع وفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي Giz، آفاق التعاون المستقبلية بين البلدين في مجال التعليم المهني في سوريا.

وأكد الوزير تركو خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة بدمشق أهمية الاستفادة من التجربة الألمانية في التعليم المهني ودخول الوزارة في خطوات عملية لتحقيق ذلك.

من جهته، أبدى الوفد الألماني اهتماماً كبيراً بالتعليم المهني، معرباً عن رغبته في بدء الخطوات العملية لتطوير التعليم المهني في سوريا، ووضع معايير وتدريب وإعادة تأهيل الشباب لضمان مستقبل أفضل لهم وربطهم بسوق العمل.

والوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ”، هي وكالة تنموية تقدم المساعدة التقنية والمالية لتعزيز التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم، وتعمل في أكثر من 120 دولة، حيث تتعاون مع الحكومات والشركات والمجتمع المدني لتنفيذ مشاريع في مجالات مثل الطاقة المتجددة، والتكيف مع المناخ، والتعليم، والتنمية الاقتصادية.