المجد يلتقي الساحل غداً في الدور النهائي لدوري الدرجة الأولى

دمشق-سانا

يلتقي فريق المجد غداً مع الساحل، في الملعب البلدي بإدلب في أولى مبارياته ضمن الدور النهائي لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم.

وأجرى الفريق اليوم تدريباته على أرضية الملعب البلدي بروح عالية، لتحقيق نتيجة إيجابية والوصول إلى مصاف أندية الدوري الممتاز.

عضو مجلس الإدارة ومدير الفريق أنس قرام أوضح أن هناك متابعة يومية للفريق من قبل الإدارة، وقدمت الإمكانات والدعم الكامل له، والجميع متفائل للصعود إلى الدوري الممتاز، وتتويج موسم كامل من العمل والجهد.

وكانت مباريات المجموعة الجنوبية بهذا الدور شهدت فوز الكسوة على دوما بهدف دون رد، ليتصدر الكسوة مؤقتاً ترتيب المجموعة.

وشهدت مباريات المجموعة الشمالية فوز الحرية على خطاب بهدف دون رد، وتعادل الجهاد مع شرطة حلب بدون أهداف.

وينص نظام البطولة على إقامة المنافسات ذهاباً واياباً بالنسبة لفرق المجموعة الجنوبية، فيما تقام من مرحلة واحدة بالنسبة لفرق المجموعة الشمالية، يتأهل بنهايتها الفريق الذي يحتل المركز الأولى إلى أندية الدرجة الممتازة.