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ارتفاع أسعار النفط جراء تراجع المخزونات الأمريكية

2025-06-26

نيويورك-سانا

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم، مواصلة تعافيها من الخسائر الحادة المسجلة في مطلع الأسبوع الجاري.

وذكرت قناة CNBC أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت بنحو 0.4 بالمئة إلى 67.93 دولاراً للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.5 بالمئة مسجلة65.21 دولاراً للبرميل.

وكان الخامان القياسيان سجلا مكاسب بنحو 1 بالمئة أمس، متعافين من خسائر تكبداها في بداية الأسبوع بعدما أظهرت البيانات طلباً قوياً في أمريكا.

وتلقت أسعار النفط دعماً من تراجع أكبر من المتوقع للمخزونات الأمريكية في إشارة إلى قوة الطلب، فيما ظل المستثمرون حذرين بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط.

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