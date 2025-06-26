مياه دير الزور تنجز أعمال صيانة وتركيب مضخات لتحسين واقع مياه الشرب بالمحافظة

دير الزور-سانا

أنجزت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة دير الزور عدداً من أعمال الصيانة وإعادة تأهيل شملت تركيب مضخة رفع مزوّدة بمنظومة طاقة شمسية في منطقة مساطحة الخريطة بريف المحافظة، بالتعاون مع المجتمع المحلي وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” وبنك التنمية الألماني، ما أسهم بعودة ضخ المياه لأهالي المنطقة بعد انقطاع دام أكثر من عشر سنوات.

وذكرت المؤسسة في بيان أن ورشة الصيانة في وحدة مياه دير الزور، أنهت أعمال إصلاح خط فرعي متضرر بالقرب من دوار المصرف على الشارع العام في مدينة الميادين، إضافة إلى إجراء أعمال صيانة لثلاثة مواقع لكسور في الاشتراكات المنزلية على طريق الجسر بالتعاون مع المجلس البلدي.

وأشارت المؤسسة إلى أن ورشات الصيانة باشرت أعمال استبدال الخطوط المتضررة في شبكة المياه بحي المطار القديم في دير الزور، بهدف ضمان وصولها إلى الأهالي بأسرع وقت ممكن، وتحسين واقع الخدمة في المنطقة.

وبينت المؤسسة أن قسم الصيانة والاستثمار في مؤسسة المياه أجرى جولة ميدانية للكشف على الأعطال في حيي الضاحية والجورة بمدينة دير الزور، وتبين وجود ضعف في الشبكة يؤثر على وصول المياه إلى الأهالي، حيث باشرت الورشات تنفيذ أعمال الإصلاح في هذين الحيين.

وتواصل مؤسسة مياه دير الزور تنفيذ العديد من الأعمال لتوفير مياه صالحة للشرب في عدد من مناطق المحافظة ورفع غزارة الضخ للحد من الصعوبات التي تواجه قطاع المياه جراء جرائم النظام البائد الذي دمر البنى التحتية المتعلقة بمحطات التصفية وشبكات الضخ، إلى جانب صعوبات توفير طاقة كهربائية مستدامة.