تغليف مبتكر يجذب الصناعيين في فود إكسبو

دمشق-سانا

شهد معرض “فود إكسبو 20″، المقام في مدينة المعارض بدمشق، حضوراً ملحوظاً لشركات التعبئة والتغليف، التي جذبت باهتمامها الصناعيين والتجار، نظراً لدورها المحوري في حماية المنتجات وتحسين جاذبيتها وتعزيز انتشارها في الأسواق.

وأوضح عماد خانجي، مدير شركة “سونيور بارك”، أن شركته تركز على تطوير الآلات ودمج التصميم بالطباعة والإعلان باستخدام مواد متعددة مثل “الفيكسبل” و”اليبلز” و”الكرتون”، مؤكداً أن المعرض أتاح لهم فرصاً مهمة للتواصل مع شركات ومصانع جديدة وعقد اتفاقات عمل.

من جهته، أشار المهندس رامي أمين من مجموعة “الصايغ” إلى أهمية المشاركة في هذا الحدث، الذي يُشكل منصة حيوية لبحث عمليات التصميم والإنتاج مع شركاء من مختلف القطاعات، مثل الصناعات الغذائية والزيوت، وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

كما لفت فراس معري، مدير شركة “موزاييك”، إلى أهمية التغليف كصناعة استراتيجية تضمن السلامة الغذائية وتؤدي دوراً في الترويج للمنتج، مشيراً إلى أن “فود إكسبو” يفتح نوافذ واسعة أمام الحضور محلياً وإقليمياً.

يستمر المعرض حتى ال 27 من حزيران، بمشاركة كبرى الشركات الغذائية السورية وعدد من الشركات التركية، حيث تُعرض أحدث المنتجات والمعدات، ويستقبل الزوار يومياً من الساعة 4:30 عصراً حتى 10:30 مساءً، مع توفير خدمات النقل من مواقع مركزية.