الصحة والهلال الأحمر تبحثان تعزيز الخدمات الصحية في سوريا

دمشق-سانا

بحث وزير الصحة الدكتور مصعب العلي مع رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري الدكتور حازم بقلة والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون وتنسيق الجهود في تقديم الخدمات الصحية والإنسانية للمواطنين في سوريا.

وناقش الجانبان خلال اجتماع عقد اليوم في مبنى الوزارة أهمية التعاون في مجالات الإسعاف، وتأهيل المنشآت الصحية، وتطوير الأتمتة في القطاع الصحي كجزء أساسي من النظام الصحي الوطني وضرورة التنسيق، والانتقال إلى التحول الرقمي وتطوير الخدمات الصحية.

وشدد الوزير العلي على أهمية رفع مستوى منظومة الإسعاف وتوحيدها تحت إشراف الوزارة، لتحقيق استجابة سريعة ومتقدمة تصل إلى كل بيت في سوريا، منوهاً بصمود وعراقة منظمة الهلال الأحمر ودورها المساند والداعم للوزارة، ومؤكداً الاستعداد الكامل لتقديم الدعم اللازم للمنظمة في جميع ما تحتاجه من كوادر وتجهيزات.

من جانبه، أكد الدكتور بقلة التزام المنظمة في الرؤية التي تحددها وزارة الصحة باعتبارها شريكاً وطنياً أساسياً في العمل الإنساني والصحي، والهدف الأساسي من العمل هو دعم النظام الصحي الوطني.