الصفدي: سوريا تسير بالاتجاه الصحيح نحو إعادة بناء الوطن الحر المستقل

عمان-سانا

جدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم، موقف بلاده الداعم لسوريا، مشدداً على أن نجاح سوريا بتحقيق الأمن والاستقرار فيها “يعني نجاح المنطقة برمتها”.

وقال الصفدي، في تصريح تلفزيوني الليلة، نقله موقع المملكة الأردني: إن “سوريا تسير في الاتجاه الصحيح نحو إعادة بناء الوطن السوري الحر المستقل السيد الذي يحفظ حقوق كل شعبه”.

ووصف وزير الخارجية والمغتربين الأردني العلاقات بين بلاده وسوريا بأنها ” في أفضل حالاتها”.

وقال: إن “الشعب السوري يستحق الحياة الحرة الكريمة الآمنة وهو قادر على إعادة بناء وطنه، ويمتلك الطاقات والإمكانيات الكثيرة، والحكومة السورية تسير في اتجاه إعادة بناء الوطن، والأردن يدعمها بالمطلق”.

وشدد وزير الخارجية الأردني على أن “بلاده تقف مع سوريا في مواجهة خطر الإرهاب الذي ندينه جميعا”، ولفت إلى أن الأردن لا يكتفي بالإدانة، بل يتعاون مع سوريا في محاربتها الإرهاب.

كما أشار وزير الخارجية الأردني إلى تعاون بلاده مع سوريا بشكل كامل في محاربة تهريب المخدرات والسلاح، وقال: إن “أمن سوريا واستقرارها مصلحة لنا، وأمن الجنوب السوري أمن للأردن أيضاً وهو عمقه الاستراتيجي”.

وجدد الصفدي إدانة الأردن ورفضها للاعتداءات الإسرائيلية غير المبررة على الأراضي السورية.