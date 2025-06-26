تعاون زراعي سوري سوداني لتعزيز الاستثمار

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة السوري الدكتور أمجد بدر اليوم مع القائم بأعمال السفارة السودانية بدمشق الدكتور أحمد إبراهيم حسن، آليات تفعيل اتفاقيات التعاون الزراعي بين البلدين، في مجالات إكثار البذار ووقاية النباتات والحجر الزراعي والغابات والمراعي والاستثمار.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي عُقد في مبنى الوزارة أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، من خلال تحديث الاتفاقيات القائمة بما يواكب التطورات ويسهم في دعم القطاع الزراعي، عبر تشكيل فرق فنية مشتركة ووضع برامج تنفيذية واضحة.

وأوضح الوزير بدر أن الحكومة السورية بصدد تعديل قانون الاستثمار لإيجاد بيئة استثمارية أكثر ملاءمة، وتوفير تسهيلات وإعفاءات جاذبة للمستثمرين في المجال الزراعي.

بدوره شدد الدكتور حسن على استعداد السودان لتوسيع مجالات التعاون الزراعي مع سوريا، انطلاقاً من العلاقات العميقة التي تجمع البلدين، بما يحقق مصالحهما المشتركة على المستويين الاقتصادي والتنموي.