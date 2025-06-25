السورية للحبوب تطلب من الراغبين بتسليمها الأقماح فتح حساب “شام كاش”

دمشق-سانا

طلبت المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب، “السورية للحبوب” من كل فروعها في المحافظات، بتوجيه مراكز الشراء بإعلام المزارعين الراغبين بتسليم محصول القمح موسم 2025، بضرورة فتح حساب “شام كاش”.

ووفق تعميم صادر عن المؤسسة حصلت “سانا” على نسخة منه، يتم تسجيل رقم حساب شام كاش العائد للمزارع بشكل شخصي أو من يفوضه عنه أصولاً إلى المركز الذي تم تسليم الأقماح له، ليصار إلى تحويل قيمة الأقماح المسلمة إليه بالدولار الأمريكي وعلى أربع دفعات.

وباشرت “السورية للحبوب” باستلام موسم القمح الحالي من المزارعين منذ بداية حزيران الجاري.

وأصدر السيد الرئيس أحمد الشرع في الـ 11 من حزيران الجاري مرسوماً يقضي بمنح كل مزارع يقوم بتسليم قمحه إلى المؤسسة السورية للحبوب مكافأة تشجيعية قدرها 130 دولاراً عن كل طن قمح يتم تسليمه، وذلك إضافة إلى سعر الشراء المعتمد الصادر من وزارة الاقتصاد والصناعة.