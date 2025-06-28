مسؤول دولي يرحب بخطوات سوريا لكشف مصير آلاف المختفين قسراً

جنيف-سانا

رحب رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، باولو سيرجيو بينيرو، بالخطوات والجهود التي اتخذتها الحكومة السورية مؤخراً للكشف عن مصير آلاف المختفين قسراً والمفقودين.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن بينيرو قوله في كلمة أمام الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف: إنه “يتوقع من إنشاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا، تقديم الدعم والإنصاف اللازمين للناجين والضحايا وأقاربهم”، معتبراً أن “هذه مهمة شاقة للغاية على أي حكومة تضطلع بها”.

ودعا بينيرو المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة السورية، وقال: إن “الالتزامات المتكررة للسلطات بحماية حقوق الجميع في سوريا دون تمييز أمر مشجع، وينبغي أن يُقابل بالدعم اللازم من المجتمع الدولي”.

وأشار بينيرو إلى التحديات والمظالم الداخلية التي شهدتها سوريا في السنوات الماضية، والتي تفاقم الكثير منها بفعل التدخلات الخارجية، معرباً عن الارتياح لعودة عشرات آلاف المهجرين السوريين في الأشهر الماضية بعد سقوط النظام البائد.

واعتبر بينيرو أن رفع العقوبات عن سوريا، خطوة مشجعة، وتسهم برفع العقوبات الاقتصادية وفتح البلاد أمام استثمارات جديدة.

من جهة ثانية، حذر بينيرو من عواقب الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، مؤكداً أنها تثير مخاوف جدية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.