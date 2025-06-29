الأمم المتحدة ترحب باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا

نيويورك-سانا

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتوقيع اتفاق سلام من قِبل حكومتي جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، بتيسير من الولايات المتحدة أمس في واشنطن.

وفي بيان منسوب للمتحدث باسم غوتيريش جاء فيه: “إن هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة نحو خفض التصعيد وإحلال السلام والاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات العظمى”.

ونوه البيان بدور الولايات المتحدة القيادي في تيسير هذه العملية، بالتنسيق مع دولة قطر ووسيط الاتحاد الأفريقي، فور غناسينغبي، رئيس دولة توغو. كما أشاد الأمين العام بمساهمات الميسرين الخمسة المشاركين الذين عينتهم مجموعة شرق أفريقيا والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي.

ودعا البيان الأطراف إلى الوفاء الكامل بالالتزامات التي تعهدت بها في اتفاق السلام، وعملا بقرار مجلس الأمن 2773، بما في ذلك وقف الأعمال العدائية وجميع التدابير الأخرى المتفق عليها.

وأكد أن الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، ملتزمة التزاما كاملا بدعم تنفيذ الاتفاق، بالتنسيق الوثيق مع الاتحاد الأفريقي والشركاء الإقليميين والدوليين.

وكانت جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وقعتا في واشنطن أمس، اتفاق سلام توسطت فيه الولايات المتحدة للمساعدة في إنهاء القتال المستمر بين الجانبين منذ عقود.