الخطوط السورية تنسق رحلات بديلة للمتأثرين بالإغلاق الجوي

دمشق-سانا

دعت الخطوط الجوية السورية جميع المسافرين الذين تم إلغاء رحلاتهم خلال فترة الإغلاق الجوي، ولم يتم إلحاقهم برحلات بديلة حتى الآن، إلى التواصل معها.

وأوضحت الخطوط الجوية السورية عبر قناتها على التلغرام أنه يتم حالياً العمل على جدولة رحلات إضافية وإدراج أسماء المسافرين الراغبين في السفر ضمن هذه الرحلات، حرصاً منها على تلبية احتياجات الجميع.

وبيّنت أنه يمكن للمسافرين التواصل من داخل سوريا على الرقم: 011168، أو عبر تطبيق واتس آب أو الاتصال المباشر على الأرقام التالية:

+963987077730

+963987077731

+963987077732

+963987077733

+963987077734

وشهد المجال الجوي في عدد من دول المنطقة خلال الفترة الماضية إغلاقاً أمام الطيران المدني بسبب التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل.