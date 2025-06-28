مراسل سانا: الوحدة يتوج بلقب بطولة الدوري السوري بكرة السلة للرجال بعد فوزه على أهلي حلب بنتيجة 74-67 نقطة في الجولة الرابعة للدور النهائي وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما في صالة الفيحاء بدمشق.

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سوريا والعالم
لاكروا: وجود القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة بالجولان انتهاك لاتفاقية 1974
2025-06-28
نائبتان أمريكيتان تقدّمان مشروع قانون تخفيف العقوبات عن سوريا أمام مجلس النواب
2025-06-28
مسؤول دولي يرحب بخطوات سوريا لكشف مصير آلاف المختفين قسراً
2025-06-28
حضور مميز لشركات البذار السورية في “أغريتكس” الدولي
2025-06-27
سوريا تشارك في منتدى الترابط العالمي للنقل 2025 في إسطنبول
2025-06-27
منظمة الفاو: الجفاف في سوريا غير مسبوق منذ 60 عاماً
2025-06-27
المجلس الأوروبي يؤكد التزامه باحترام سيادة سوريا واستقلالها
2025-06-26
محليات
قدمها متبرع… 7 أجهزة غسيل كلية لمركز الأقصاب الخيري بدمشق
2025-06-28
الخطوط السورية تنسق رحلات بديلة للمتأثرين بالإغلاق الجوي
2025-06-28
التعليم الشرعي في بصرى الشام… حلقات مكملة للتعليم العام
2025-06-28
وزير الطوارئ السوري يتفقد مشاريع الوزارة والدفاع المدني في إدلب
2025-06-28
جلسة تعريفية حول انتخابات مجلس الشعب بحماة
2025-06-28
اختتام اختبارات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي السوري للصغار واليافعين
2025-06-28
الاتصالات: لا وجود لاختراقات حديثة لمواقع إلكترونية سورية
2025-06-28
رياضة
جبلة والفتوة يتعادلان في الدوري الممتاز لكرة القدم
2025-06-27
الهلال يبلغ دور الـ16 بمونديال الأندية لكرة القدم
2025-06-27
فوز مثير للوحدة يقربه من التتويج بلقب السلة
2025-06-26
الكرامة يهزم أمية ودياً في حمص
2025-06-26
رونالدو مستمر مع النصر حتى صيف 2027
2025-06-26
إنكلترا تتأهل إلى نهائي أوروبا تحت 21
2025-06-25
المجد يفوز على الساحل في الملحق المؤهل للدوري الممتاز
2025-06-25
اقتصاد
وزير المالية السوري: إدخال تنظیم خمس مهن مالية جديدة
2025-06-28
السياحة السورية تتعاقد مع شركة “All season” لاستثمار منتجع جونادا بطرطوس
2025-06-28
فتح باب الاكتتاب على مقاسم المدينة الصناعية بحلب
2025-06-28
انخفاض أسعار الذهب في سوريا
2025-06-28
مستلزمات زراعية متعددة تتصدر الأجنحة الخارجية في معرض أغريتكس
2025-06-28
اختتام معرض فود إكسبو 2025 بتوقيع مئات عقود التصدير للمنتجات السورية
2025-06-28
مصرف سوريا المركزي يجدد التزامه بالمواءمة مع المعايير الدولية
2025-06-27
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
وزير المالية السوري: إدخال تنظیم خمس مهن مالية جديدة
الخطوط السورية تنسق رحلات بديلة للمتأثرين بالإغلاق الجوي
وزير الطوارئ السوري يتفقد مشاريع الوزارة والدفاع المدني في إدلب
اختتام اختبارات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي السوري للصغار واليافعين
رئيس هيئة الطيران المدني السوري: نخطط لإنشاء مطارات جديدة
تأخير مؤقت في ضخ المياه لدمشق وريفها جراء عطل كهربائي طارئ
881 طالباً من مختلف المحافظات السورية يشاركون في اختبارات الماراثون البرمجي
مباحثات سورية برازيلية للتعاون في المجال الزراعي
الوزير الشيباني يبحث مع سفير الصين في دمشق تعزيز التعاون الثنائي
المجلس الأوروبي يؤكد التزامه باحترام سيادة سوريا واستقلالها
مراسل سانا: الوحدة يتوج بلقب بطولة الدوري السوري بكرة السلة للرجال بعد فوزه على أهلي حلب بنتيجة 74-67 نقطة في الجولة الرابعة للدور النهائي وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما في صالة الفيحاء بدمشق.
2025-06-28
الوحدة يتوج بلقب بطولة الدوري السوري بكرة السلة
2025-06-28
nedal
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