مراسل سانا: الوحدة يتوج بلقب بطولة الدوري السوري بكرة السلة للرجال بعد فوزه على أهلي حلب بنتيجة 74-67 نقطة في الجولة الرابعة للدور النهائي وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما في صالة الفيحاء بدمشق.