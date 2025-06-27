منظمة الفاو: الجفاف في سوريا غير مسبوق منذ 60 عاماً

روما-سانا

ذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” أن الظروف المناخية القاسية التي شهدها الموسم الزراعي الحالي في سوريا، تعد “الأسوأ منذ قرابة 60 عاماً، متوقعة أن يدفع هذا الأمر سوريا إلى الاعتماد على الاستيراد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مساعدة ممثل “فاو” في سوريا هيا أبو عساف قولها: إن “قرابة 2.5 مليون هكتار تقريباً من المساحات المزروعة بالقمح في سوريا تضررت جراء الظروف المناخية السيئة، ما يهدد أكثر من 16 مليون سوري بانعدام الأمن الغذائي”.

ووفق “فاو”، أثّرت تلك الظروف على قرابة 75 بالمئة من المساحات المزروعة والمراعي الطبيعية للإنتاج الحيواني، وبهذا الصدد، قالت أبو عساف: إن سوريا شهدت موسم شتاء قصير وانخفاضاً في مستوى الأمطار، وجراء ذلك تضرّر وتأثّر قرابة 95 بالمئة من القمح البعل، بينما سيعطي القمح المروي إنتاجاً أقل بنسبة 30 إلى 40 بالمئة من المعدل المعتاد، وفق مؤشرات “فاو”.

واعتبرت أبو عساف أن هذا الأمر سيؤدي إلى “فجوة” تتراوح بين 2.5 و2.7 مليون طن، ما من شأنه أن يضع البلاد أمام خطر انعدام الأمن الغذائي هذا العام.

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية حددت في وقت سابق سعر شراء طن القمح بين 290 و320 دولاراً تبعاً للنوعية، تضاف إليها “مكافأة تشجيعية للمزارعين بقيمة 130 دولاراً” عن كل طن قمح يتم تسليمه إلى المؤسسة السورية للحبوب، وفق المرسوم 78 الذي أصدره السيد الرئيس أحمد الشرع في الحادي عشر من الشهر الجاري.