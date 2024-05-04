مكافحة أكثر من 38 ألف هكتار قمح ضد حشرة السونة وصدأ القمح

دمشق-سانا

بلغت مساحات حقول القمح التي شملتها عمليات المكافحة ضد حشرة السونة ومرض صدأ القمح في المحافظات أكثر من 38 ألف هكتار.

وبين مدير وقاية النبات في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور إياد محمد أن حملات مكافحة حشرة السونة ومرض الصدأ على القمح مستمرة في المحافظات، وبلغت المساحات التي تمت مكافحتها من حشرة السونة نحو 24628 هكتاراً موزعة على 4200 هكتار في ريف دمشق و288 هكتاراً في درعا و200 هكتار في القنيطرة و1400 هكتار في السويداء و1100 هكتار في الغاب و3867 هكتاراً في حمص و6400 هكتار في حماة و45هكتاراً في طرطوس و40هكتاراً في اللاذقية و700 هكتار في حلب و2088 هكتاراً في إدلب و2500 هكتار في دير الزور و1800هكتار في الرقة.

وحول مرض صدأ القمح، أشار الدكتور محمد إلى أن المساحات التي تمت مكافحتها بلغت نحو 13872هكتاراً، موزعة على 6957 هكتاراً في حمص و3000 هكتار حلب و1500 هكتار في الحسكة و1200 هكتار في الغاب و650 هكتاراً في حماة، وباقي المساحات موزعة في طرطوس واللاذقية وإدلب ودير الزور والرقة.

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