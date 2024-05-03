بمشاركة 80 شركة… انطلاق معرض كيم إكسبو 2024 الأحد القادم

دمشق-سانا

بمشاركة 80 شركة سورية وعربية وأجنبية تنطلق يوم الأحد القادم فعاليات المعرض السوري الدولي الرابع للصناعات الكيميائية كيم إكسبو 2024 برعاية وزارة الصناعة على أرض مدينة المعارض.

ويضم المعرض الذي يستمر 4 أيام منتجات مختلفة من قطاعات الأدوية والمنظفات ومواد التجميل والبتروكيماويات والدهانات وكيماويات البناء والمواد الخام والمواد المساعدة والمنتجات نصف النهائية، إضافة إلى مجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية.

مدير عام مجموعة “مشهداني” المنظمة للمعرض خلف مشهداني أوضح في تصريح لمراسل سانا أن المعرض وبما يضمه من منتجات يشكل نواة لتلاقي المستثمرين والصناعيين والخبراء لتحفيز الابتكار والاستثمار في قطاع الصناعات الكيميائية التي تشكل أحد الروافد الأساسية المواكبة لمتغيرات السوق وبما يمكن الشركات من توسيع نطاق عملها محلياً وعالمياً.

وأشار مشهداني إلى مشاركة عدد من أهم الشركات والمؤسسات المحلية والدولية من سورية وإيران والسعودية والأردن ووفود من هذه الدول ما يُوفر منصة للتبادل التجاري والمعرفي وتوطيد أُسس الشراكة الاستراتيجية في أسواق المنطقة والعالم.

وتفتتح أبواب المعرض من الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة التاسعة مساءً، والمواصلات مؤمنة إليه من تحت جسر السيد الرئيس جانب المتحف مع الإشارة إلى وجود نقل للزوار مجاناً من مدينة حلب على أن يتم ترتيب النقل من باقي المحافظات بحسب أعداد الزوار.

أحمد سليمان

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