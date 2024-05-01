1 أيار- عيد العمال العالمي

دمشق-سانا
1328 – انتهاء حروب الاستقلال الإسكتلندية من خلال معاهدة أدنبرة نورثامبتون، واعتراف مملكة إنكلترا بمملكة إسكتلندا كدولة مستقلة.
1707 – إعلان اتحاد إسكتلندا وإنكلترا، لتشكلا المملكة المتحدة.
1840 – صدور أول طابع بريدي في العالم في بريطانيا يحمل صورة الملكة فيكتوريا.
1886 – العمال في مدينة شيكاغو الأمريكية يتحركون مطالبين بتحسين ظروف العمل، وبسبب هذا التحرك اعتبر هذا اليوم يوماً عالمياً للعمال.
1907 – ساكيشي تويودا يحصل على براءة اختراع آلة النسيج.
1925 – جزيرة قبرص تصبح مستعمرة بريطانية.
1945 – انتحار وزير الدعاية في ألمانيا النازية جوزيف غوبلز، وذلك بعد يوم من انتحار أدولف هتلر.
1948 – الإعلان عن قيام جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
1961 – فيدل كاسترو يعلن كوبا جمهورية ديمقراطية مستقلة.
1962 – فرنسا تجري أولى تجاربها النووية في الصحراء الكبرى في الجزائر.
2004 – لتوانيا وقبرص وسلوفينيا وسلوفاكيا وهنغاريا وإستونيا والتشيك ولاتفيا وبولندا ومالطا ينضمون إلى الاتحاد الأوروبي.
2015 – منظمة الصحة العالمية تعلن خلو منطقة الأمريكيتين من مرض الحصبة الألمانية.
من مواليد هذا اليوم:
1758 – الملك كاميهاميها الأول، ملك مملكة هاواي.
1819 – بطرس البستاني، أديب ومؤرخ لبناني.
1852- سانتياغو رامون إي كاخال، طبيب إسباني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1906.
من وفيات هذا اليوم:
1539 – الملكة إيزابيل، ملكة إسبانيا وإمبراطورة ألمانيا.
1873 – ديفيد ليفينغستون، مستكشف إسكتلندي.
أعياد ومناسبات:
عيد العمال العالمي.
اليوم العالمي للتمريض.