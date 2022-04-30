الذهب يرتفع في السوق المحلية ألفي ليرة سورية

دمشق-سانا

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية ألفي ليرة للغرام عيار الـ 21 عن أسعار أمس الأول.

ووفق النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم فقد سجل غرام الذهب عيار الـ 21 سعر مبيع 204 آلاف ليرة سورية وسعر شراء 203500 ليرة بينما بلغ الغرام عيار الـ 18 سعر مبيع 174857 ألف ليرة وسعر شراء 174357 ليرة.

وأكدت الجمعية على جميع الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها داعية المواطنين الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة مخصصة الأرقام التالية لتقديم الشكاوي في حال المخالفة 2248005و 0991937718.

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