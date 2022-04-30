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الصين تطلق بنجاح خمسة أقمار صناعية جديدة

2022-04-30

بكين-سانا

أطلقت الصين بنجاح اليوم خمسة أقمار صناعية جديدة إلى مدار محدد من منصة لها في بحر الصين الشرقي.

وذكرت وكالة شينخوا أنه تم إطلاق سلسلة الأقمار الصناعية من سلسلة (جيلين 1 قاوفن) بواسطة الصاروخ الحامل (لونغ مارش 11) ودخلت المدار المخطط لها بنجاح حيث ستقدم هذه الأقمار خدمات بيانات الاستشعار عن بعد التجارية لقطاعات من بينها مسح موارد الأراضي والتخطيط الحضري ورصد الكوارث.

ويعد هذا الإطلاق المهمة رقم 418 لسلسلة الصواريخ الحاملة لونغ مارش.

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