قوات الاحتلال تقتحم سلفيت بالضفة الغربية وتفجر خط المياه الرئيسي للمدينة

القدس المحتلة-سانا

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية بعد إغلاق كل مداخلها وفجرت خط المياه الرئيسي للمدينة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات كبيرة للاحتلال اقتحمت المدينة وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز تجاه الفلسطينيين ومنازلهم كما أغلقت مداخل المدينة بالسواتر الترابية وفجرت خط أنابيب المياه الرئيسي فيها.

ورداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الفلسطينيين ومقدساتهم تمكن فلسطينيان مساء أمس من اختراق مستوطنة قرب مدينة سلفيت وتنفيذ عملية بطولية أدت إلى مقتل مستوطن قبل تمكنهما من الانسحاب.

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