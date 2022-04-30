دونيتسك: 94 قتيلاً و422 جريحاً حصيلة القصف الأوكراني على أراضينا

دونيتسك-سانا

أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية مقتل 94 مدنياً وإصابة 422 آخرون نتيجة قصف القوات الأوكرانية لأراضيها خلال 73 يوماً من التصعيد.

وقال مكتب تمثيل الجمهورية بالمركز المشترك للتحكم والتنسيق في نظام وقف إطلاق النار على قناة تلغرام اليوم “خلال 73 يوماً من التصعيد قتل 94 مدنياً بينهم طفلان وأصيب 422 مدنيا بينهم 37 طفلاً بجروح متفاوتة الخطورة”.

وأضاف المكتب “إن 2809 منازل و622 منشأة من البنى التحتية المدنية تضررت منها 37 مؤسسة طبية و96 مؤءسسة تعليمية و163 منشأة للضمان الاجتماعي و26 منشأة للبنية التحتية الحيوية و300 منشأة للكهرباء والمياه والغاز”.

وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ الـ 24 من شباط الماضي تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية سكان إقليم دونباس ومنع عسكرة كييف والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد.

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