الخارجية الفلسطينية: صمت المجتمع الدولي على إرهاب الاحتلال بات يشكل غطاء وحماية له

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن صمت المجتمع الدولي على إرهاب الاحتلال ومستوطنيه بات يشكل غطاء وحماية لهم مطالبة بتحرك دولي فاعل لحماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال.

وأدانت الوزارة في بيان نقلته وكالة وفا جريمة إعدام الشهيد يحيى علي عدوان 27 عاماً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عزون شرق قلقيلية فجر اليوم مشيرة إلى أن هذه الجريمة تندرج ضمن سلسلة طويلة من جرائم الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال والتي تعكس وحشية وعنصرية الاحتلال في قمعه وتنكيله بالفلسطينيين واستباحة حياتهم ومقدساتهم ومستقبل أبنائهم.

وأوضحت الوزارة أن استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي هو نتيجة صمت المجتمع الدولي وعدم ملاحقة ومحاسبة مسؤولي الاحتلال على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني إن لم يكن تواطؤاً مفضوحاً مع تلك الانتهاكات والجرائم مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قراراته ذات الصلة.

واستشهد الأسير المحرر يحيى عدوان فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قلقيلية بالضفة الغربية حيث أطلقت الرصاص عليه عمداً ما أدى إلى استشهاده فوراً جراء إصابته برصاصة في القلب.

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