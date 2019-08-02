اليابان وكوريا الجنوبية تتبادلان فرض العقوبات التجارية

طوكيو-سانا

تبادلت اليابان وكوريا الجنوبية اليوم فرض عقوبات تجارية في سياق التوتر المتصاعد بين البلدين حيث قررت طوكيو تشديد القيود التجارية على سيئول عبر إزالتها من قائمة للدول التي تستفيد من معاملة مميزة فيما ردت الأخيرة بعدم تجديد اتفاقية تبادل الاستخبارات العسكرية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير التجارة والصناعة الياباني هيروشيغي سيكو قوله “إن اليابان شددت قيودها التجارية على كوريا الجنوبية عبر إزالتها من قائمة للدول التي تستفيد من معاملة مميزة وسيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في الـ 28 من الشهر الحالي”.

وـشار سيكو إلى أن الأمر يتعلق فقط بمراجعة لائحة البلدان الموثوقة وهو إجراء ضروري في إطار إدارة ملاءمة مراقبة عمليات التصدير والأمن القومي نافيا في الوقت ذاته أن يكون هذا الإجراء عقوبة أو حظرا على الصادرات.

من جهته وصف الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي اين التصرف الياباني بـ “الأناني” معتبرا أنه يلحق أضرارا كبيرة بالاقتصاد العالمي من خلال عرقلة سلسلة الإمداد الدولي.

ودعا جاي اين في تصريح بثه التلفزيون مباشرة اليابان إلى أن تسحب إجراءاتها الأحادية وغير العادلة في أسرع وقت وإلى الحوار.

بدوره قال وزير المالية الكوري الجنوبي هونغ نام كي “إن ما قامت به طوكيو يقوض بشكل أساسي علاقة الثقة والتعاون التي أقامها البلدان”.

ويتزايد التوتر بين طوكيو وسيؤل اللتين تواجهان خلافات تاريخية عميقة على صلة بالاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية بين عامي عام 1910و1945.