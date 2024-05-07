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المقاومة العراقية تستهدف موقعين للعدو الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة

2024-05-06

بغداد-سانا

استهدفت المقاومة العراقية اليوم بالطيران المسير منصة لوياثان الغازية وقاعدة يوهنتن الصهيونيتين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت المقاومة في بيان لها: إنه “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدفت المقاومة في العراق منصة لوياثان الغازية في أراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسيّر”.

وفي بيان ثان قالت المقاومة: إنها استهدفت قاعدة يوهنتن الصهيونية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بواسطة الطيران المسيّر وتؤكد استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت في وقت سابق اليوم بالأسلحة الصاروخية ميناء عسقلان النفطي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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بغداد-سانا استهدفت المقاومة العراقية اليوم بالأسلحة الصاروخية ميناء عسقلان النفطي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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