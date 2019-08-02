إيران تدين (الإرهاب الاقتصادي) الأمريكي الجديد ضد روسيا

طهران-سانا

أدانت إيران اليوم العقوبات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة التي فرضتها واشنطن ضد موسكو.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في بيان نقلته وكالة أنباء فارس العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد روسيا بـ “الإرهاب الاقتصادي” مؤكدا أن “جنون الأمريكيين في الاستخدام المفرط للإرهاب الاقتصادي والعقوبات غير القانونية وأحادية الجانب ضد دول لا تفكر مثلهم ولا تسلك سلوكهم يشكل أداة فاشلة فقدت فاعليتها”.

وأكد موسوي أن الإرهاب الاقتصادي لن يحقق شيئا لأمريكا.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أعرب في وقت سابق اليوم عن أسفه لفرض الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات على روسيا على خلفية قضية ضابط الاستخبارات السابق سيرغي سكريبال مبينا أن هذا الإجراء ناجم عن الظروف السياسية الداخلية في الولايات المتحدة.