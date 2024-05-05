بدء حصاد محصول الشعير في محافظة الحسكة

الحسكة-سانا

بدأ فلاحو المنطقة الجنوبية في محافظة الحسكة حصاد المساحات المزروعة بمحصول الشعير، على أن تتوسع عمليات الحصاد في الأيام القادمة وتشمل باقي أرجاء المحافظة.

وبين معاون مدير الزراعة المهندس عز الدين الحسو في تصريح لمراسل سانا، أن الحصاد في المنطقة الجنوبية من المحافظة يبدأ عادة قبل باقي المناطق نظراً لفروقات درجات الحرارة والتي تسهم في نضوج مبكر للمحاصيل، فيما يساهم انخفاض درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة في المنطقة الشمالية بتأخر عمليات الحصاد، مشيراً إلى أن متوسط إنتاج الدونم المزروع في المنطقة الجنوبية يتراوح ما بين 30 و40 كيلوغراماً.

وحسب مديرية الزراعة فإن المساحة المزروعة بمحصول الشعير البعل للموسم الحالي بلغت 330 ألف هكتار، والشعير المروي 21 ألف هكتار، وسط تقديرات بإنتاج 430 ألف طن.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency