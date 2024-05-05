القوات الروسية تحرر بلدة أوتشيريتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن تحرير بلدة أوتشيريتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وذكرت وكالة سبوتنيك أن هذا الإنجاز يحمل أهمية إستراتيجية بالنسبة للجيش الروسي كون البلدة تقع على ارتفاع مهيمن، ويمكن أن تكون بمثابة نقطة انطلاق مناسبة لتطوير هجوم في اتجاهين في وقت واحد، حيث يستطيع الجيش الروسي ضرب جناح المجموعة الأوكرانية التي تحاول الحفاظ على بيرديتشي، وكسب الوقت لتنظيم خط دفاع جديد نحو الغرب.

ومن الناحية العملياتية فإن تحرير أوتشيريتينو يجعل من الممكن أيضاً تطوير هجوم باتجاه قرية فوزدفيزينكا الواقعة على بعد ثمانية كيلومترات، وسيسمح الاستيلاء عليها بالوصول إلى طريق كراسنوارميسك “بوكروفسك” – كونستانتينوفكا السريع والمهم جداً بالنسبة للقوات الأوكرانية.

كما أن تحرير المدينة سيسمح بقطع الطرق اللوجستية التي تربط ثلاثة محاور عسكرية رئيسية للقوات المسلحة الأوكرانية، وهي – كونستانتينوفكا، وكراسنوارميسك، وفيليكايا نوفوسيلكا.

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