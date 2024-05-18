الأونروا: الهجوم الإسرائيلي على رفح هجر 800 ألف فلسطيني

رفح-سانا

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، فيليب لازاريني أن الاعتداءات الإسرائيلية على رفح جنوب قطاع غزة تسببت بتهجير 800 ألف فلسطيني من المدينة.

وقال لازاريني في حسابه على منصة إكس: إن ما يقرب من نصف سكان رفح أو 800 ألف شخص هم موجودون على الطريق، بعد أن أجبروا على الفرار منذ أن بدأت القوات الإسرائيلية هجومها على المنطقة في الـ 6 من أيار الجاري.

وأكد لازاريني أن الناس يفرون إلى مناطق تفتقر إلى إمدادات المياه والصرف الصحي، مشيراً إلى أن منطقة المواصي الساحلية التي تبلغ مساحتها 14 كيلومتراً مربعاً، وكذلك مدينة دير البلح بوسط القطاع باتتا مكتظتين بالنازحين.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس أنها تعاني وضعاً صعباً جراء إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح في السادس من الشهر الجاري، لافتة إلى أنها لم تتلق أي إمدادات طبية منذ ذلك الحين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت شرق رفح في السابع من الشهر الجاري، وأغلقت المعبر الحيوي لنقل الإمدادات والوقود الضروري للعمليات الإنسانية في القطاع، كما أوقفت عبور المساعدات بالكامل.

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