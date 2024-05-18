طقس الغد.. الجو بين الصحو والغائم جزئياً وحار نسبياً في أغلب المناطق

دمشق- سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي3 إلى 6 درجات مئوية، مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً، وحاراً نسبياً في أغلب المناطق، وحاراً وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كم/ سا، وخاصة على المناطق الوسطى والجنوبية والبادية، تؤدي إلى إثارة الأتربة في تلك المناطق، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق 34 / 17

المنطقة الجنوبية 33 / 17

المرتفعات الجبلية 22 / 13

المنطقة الوسطى 32 / 17

المنطقة الساحلية 28 / 18

المنطقة الشمالية 33 / 17

منطقة الجزيرة 33 / 20

المنطقة الشرقية 38 / 22

منطقة البادية 36 / 21.

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