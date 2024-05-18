فقدان 11 صياداً وإنقاذ 9 آخرين بعد غرق قارب قبالة ساحل جنوب أفريقيا

جوهانسبرغ-سانا

فقد 11 صياداً بعد غرق قارب قبالة ساحل كيب تاون في جمهورية جنوب أفريقيا فيما تم إنقاذ تسعة صيادين آخرين.

ونقلت وكالة رويترز عن إدارة مصائد الأسماك في جنوب أفريقيا قولها في بيان: إن جهود البحث والإنقاذ مستمرة من أجل العثور على 11 صيادا مفقوداً في البحر بعد غرق قاربهم قبالة ساحل كيب تاون.

بدوره قال المعهد الوطني للإنقاذ البحري: إنه تم رصد نداء استغاثة أمس إلى السفن في المنطقة التي استجابت لتقديم المساعدة، حيث وصلت خمس سفن صيد على الأقل إلى منطقة البحث، وعثرت على تسعة من أصل 20 صياداً.

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