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استشهاد 4 لبنانيين وإصابة آخرين في استهداف طيران العدو الإسرائيلي بلدة ميس الجبل

2024-05-05

بيروت-سانا

استشهد أربعة مواطنين لبنانيين وأصيب آخرون بجروح في غارة شنها اليوم طيران العدو الإسرائيلي على بلدة ميس الجبل الحدودية جنوب لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام: إنه وأثناء قيام عدد من أهالي البلدة بتفقد منازلهم ومحالهم التجارية والأضرار التي لحقت بها جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على البلدة منذ 7 أشهر، أغار طيران العدو على حي الجعافرة قرب البركة في بلدة ميس الجبل بقضاء مرجعيون محدثاً دماراً هائلاً وموقعاً أربعة شهداء حتى الآن وعدداً من الجرحى وجميعهم من المدنيين.

وعملت فرق الإسعاف والإنقاذ على إجلائهم إلى مستشفيات المنطقة، فيما تواصل فرق الدفاع المدني أعمالها في البحث ورفع الأنقاض بحثاً عن المفقودين.

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