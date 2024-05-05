29 شهيداً جراء مجازر الاحتلال في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 3 مجازر في قطاع غزة، وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 29 شهيداً و110 جرحى.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 212 على القطاع ارتفع إلى 34683 شهيداً و78018 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف مدفعية الاحتلال أحياء الزيتون وتل الهوا والشيخ عجلين جنوب مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني في قصف طيران الاحتلال المنطقة الشمالية من مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقصف طيران الاحتلال عدداً من المنازل في منطقة المغراقة والزهراء وجسر وادي غزة وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة العشرات.

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