بكين: مستعدون لقتال واشنطن بشأن التجارة إذا كانت تريد ذلك

نيويورك-سانا

أعلن السفير الصيني الجديد لدى الأمم المتحدة تشانغ جون اليوم أنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تقاتل بلاده بشأن التجارة “عندئذ فإننا سنقاتل” مجددا التأكيد أن بكين مستعدة لاتخاذ إجراءات مضادة إذا فرضت واشنطن رسوما جمركية جديدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد أمس بفرض رسوم إضافية نسبتها عشرة بالمئة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من الأول من أيلول المقبل ما تسبب بتصاعد حدة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم وهز الأسواق المالية.

ونقلت رويترز عن تشانغ قوله لمجموعة من الصحفيين في مقر المنظمة العالمية إن “موقف الصين واضح جدا في أنه إذا كانت الولايات المتحدة ترغب في الحديث فإننا عندئذ سنتحدث.. وإذا كانوا يريدون القتال عندئذ فإننا سنقاتل” واصفا تحرك ترامب بأنه “تصرف غير رشيد وغير مسؤول” وحث الولايات المتحدة على “الرجوع إلى المسار الصحيح”.

وأضاف تشانغ “بالتأكيد نحن سنأخذ الإجراءات المضادة الضرورية أيا كانت لحماية حقنا الأساسي ونحن نحث أيضا الولايات المتحدة على الرجوع إلى المسار الصحيح في إيجاد الحل الصحيح من خلال الطريق الصحيح”.

وردا على سؤال فيما إذا كانت علاقات الصين التجارية مع الولايات المتحدة قد تلحق ضررا بالتعاون بين البلدين بشأن كوريا الديمقراطية قال تشانغ “إنه من الصعب التكهن.. سيكون من الصعب تصور أنك من ناحية تلتمس التعاون من شريكك ومن ناحية أخرى أنت تلحق ضررا بمصالح شريكك”.

يذكر أن تشانغ عمل في السابق مساعدا لوزير الخارجية في بكين قبل أن يبدأ دوره كسفير لدى الأمم المتحدة هذا الأسبوع.