الصحة العالمية تحذر من كارثة إنسانية في حال اجتياح الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح

جنيف-سانا

حذرت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة من أن اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح جنوب قطاع غزة سيفاقم الكارثة الإنسانية وسيضاعف مستويات الجوع.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس قولها: “بالنظر إلى الظروف المعيشية المحفوفة بالمخاطر بالفعل والنظام الصحي المعطل، فإن أي عملية في رفح ستزيد بشكل كبير من الكارثة الإنسانية وتدفع عملية الإغاثة الهشة بالفعل إلى نقطة الانهيار”.

وتابعت هاريس: “إن موجة جديدة من النزوح ستؤدي إلى تفاقم الاكتظاظ وتقييد الوصول إلى الغذاء والمياه والخدمات الصحية والصرف الصحي، ما يؤدي إلى زيادة تفشي الأمراض وتفاقم مستويات الجوع وخسارة إضافية في الأرواح”.

وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك أكد اليوم أن أمر الإخلاء الذى أصدرته سلطات الاحتلال الإسرائيلي لسكان مدينة رفح يعد جريمة حرب وتهجيراً قسرياً لكونه يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف حذرت في وقت سابق من أن نحو 600 ألف طفل فلسطيني في رفح جنوب قطاع غزة مهددون بكارثة وشيكة جديدة في ظل الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإجبار الفلسطينيين على النزوح من أحياء في المدينة وسط تحضيرات لشن عدوان بري عليها.

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