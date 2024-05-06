نيبينزيا: قدمنا مشروع قرار يمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي

نيويورك-سانا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن بلاده قدمت مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن إعادة تأكيد التزام الدول بعدم استخدام الفضاء لنشر الأسلحة.

ونقلت روسيا اليوم عن نيبينزيا قوله خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة: “لقد قدمنا مشروع قرار بديل لمجلس الأمن بشأن منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي وهو مشروع واسع يهدف إلى إعادة تأكيد التزامات الدول بعدم استخدام الفضاء لنشر أسلحة الدمار الشامل أو الأسلحة التقليدية”.

ووفقاً لنبينزيا سيكون المشروع مفتوحا لمشاركة جميع أعضاء الأمم المتحدة.

واستخدمت روسيا حق النقص نهاية نيسان الماضي ضد مشروع قرار بين الولايات المتحدة واليابان بشأن عدم نشر أسلحة الدمار الشامل في الفضاء وذلك بعد عدم إدراج مجلس الأمن الدولي في الوثيقة تعديلا من موسكو وبكين يدعو إلى المنع الدائم لنشر أي أسلحة في الفضاء الخارجي.

وسبق أن أشارت الخارجية الروسية مراراً وتكراراً إلى أن موسكو تؤيد منع سباق التسلح في الفضاء في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها تحويل الفضاء إلى ساحة جديدة للتنافس وتحديد موسكو وبكين باعتبارهما الخصمين الرئيسيين.

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