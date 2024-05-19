إلغاء عشرات الرحلات في ثاني أكبر مطارات ألمانيا إثر احتجاجات نشطاء المناخ

برلين -سانا

ألغت السلطات الألمانية عشرات الرحلات الجوية بمطار ميونيخ ثاني أكبر مطارات البلاد، إثر احتجاج عدد من نشطاء المناخ الذين أطلقوا على أنفسهم مجموعة “الجيل الأخير”، فيما اعتقلت الشرطة 8 محتجين .

وقال المتحدث باسم المطار روبرت فيلهلم لوكالة الأنباء الألمانية “د.ب.أ” اليوم: إن “الحركة الاحتجاجية التي نظمها نشطاء من مجموعة “الجيل الأخير” في المطار أمس تسببت بإلغاء نحو 60 رحلة بشكل كامل”.

موضحاً أنه تمت إعادة الحجز بالنسبة لكل ركاب هذه الرحلات على متن طائرات أخرى.

ولفت المتحدث باسم المطار إلى تحويل مسارات 14 طائرة كان من المفترض أن تهبط في مطار ميونيخ إلى مطارات أخرى.

وكان نشطاء من حركة “الجيل الأخير” المعنية بحماية المناخ أحدثوا ثقباً في أحد سياجات المطار في الساعة الخامسة من صباح أمس، وتسللوا منه إلى المدرج، ما اضطر السلطات لإغلاق المطار بشكل كامل على نحو مؤقت وتحويل مسار عدة طائرات إلى مدن أخرى.

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