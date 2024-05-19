احتجاجات حاشدة في مدن رومانية تنديداً بجرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة

بوخارست-سانا

شهدت بوخارست ومدن رومانيا احتجاجات حاشدة تنديداً بجرائم الإبادة الجماعية الصهيونية في قطاع غزة، وتضامناً مع الشعب الفلسطيني.

وتجمع حشد كبير من المواطنين الرومانيين وأبناء وممثلي الجاليات العربية في بوخارست و مدن كلوج وبراشوف وتيمشوارا لإحياء ذكرى نكبة فلسطين وللمطالبة بوقف جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، رافعين لافتات كتب عليها “يا إسرائيلي لا تنسَ فلسطين ليست لك، أوقفوا العدوان على غزة وسائر المدن الفلسطينية، وسنناضل من أجل إنقاذ غزة”.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة الرومانية عن الاستعداد لاستقبال جرحى ومرضى فلسطينيين من أطفال غزة للعلاج في بعض مستشفيات رومانيا، من بينهم أطفال مصابون بالسرطان.

يذكر أنه في الـ 15 من أيار من كل عام، يحيي الفلسطينيون وأحرار العالم ذكرى النكبة والمأساة الإنسانية التي حلت بالشعب الفلسطيني، منها تشريد وتهجير وجرائم قتل ومجازر، ويحمل الفلسطينيون خلال احتجاجاتهم في هذه الذكرى مفاتيح بيوتهم رمزاً لتشبثهم بحق عودتهم لديارهم وأراضيهم.

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