المقاومة العراقية تستهدف ميناء عسقلان في الأراضي الفلسطينية المحتلة

بغداد-سانا

استهدفت المقاومة العراقية اليوم بالأسلحة الصاروخية ميناء عسقلان النفطي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت المقاومة في بيان تلقت مراسلة سانا في بغداد نسخة منه: “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مقاتلونا اليوم ميناء عسقلان النفطي في أراضينا المحتلة بواسطة صاروخ الأرقب – كروز مطور”.

وأكدت المقاومة استمرارها في دكّ مواقع الأعداء.

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