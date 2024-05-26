المكسيك.. درجات الحرارة في العاصمة تسجل مستوى قياسياً

مكسيكو-سانا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في المكسيك أن درجة الحرارة بلغت يوم أمس مستوى قياسياً في العاصمة مكسيكو سيتي، حيث بلغت 34.7 درجة.

ونقلت AFP عن الهيئة قولها في بيان لها: إن “مرصد تاكوبايا في العاصمة التي يقطنها 22 مليون شخص سجل أعلى درجات الحرارة أمس، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في الـ 24 من أيار 2023، وكان بلغ 34.44 درجة مئوية”.

وكانت الحكومة المكسيكية أعلنت الجمعة الماضي تسجيل 48 حالة وفاة، بسبب موجة الحر الحادة التي تشهدها البلاد منذ آذار الماضي في ولايات فيراكروز شرق المكسيك وتاباسكو في الجنوب وسان لويس بوتوسي في الشمال وولاية تاماوليباس في الشمال الشرقي.

كما أكد تقرير لوزارة الصحة يشمل معطيات حتى يوم الـ 21 من أيار الحالي أن تأثير درجات الحرارة العالية أثر على صحة 956 شخصاً بمستويات متفاوتة.

وكانت المكسيك سجلت في عام 2023 حصيلة قياسية بلغت 419 وفاة، بسبب درجات الحرارة خلال الموسم الحار الذي امتد ثمانية أشهر تقريباً.

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