اللجنة المنظمة لماراثون دمشق 2025 تسدل الستار على تحضيراتها وتكشف تفاصيل السباق-فيديو

دمشق-سانا

كشفت اللجنة المنظمة لماراثون دمشق 2025 تفاصيل الماراثون الذي سيقام في السابع والعشرين من أيلول القادم، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم بمقر وزارة الرياضة والشباب، وبحضور ممثلين عن الجهات الراعية.

الماراثون الذي تنظمه شركة (كابيتال أ م) لمواد البناء محدودة المسؤولية، بالتعاون مع وزارات السياحة والرياضة والشباب والإعلام والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والهلال الأحمر العربي السوري والغرفة الفتية الدولية بدمشق يشمل سباقات متنوعة ومسافته بالكامل 42،195كم، مخصص للعدائين المحترفين والهواة وفقاً للمدير التنفيذي للماراتون المهندس عامر الرفاعي.

وأوضح الرفاعي أن نصف الماراثون لمسافة 21,1 كم مخصص لجميع العدائين فوق 16 عاماً، بينما يستهدف سباق 10كم فئة الشباب والهواة، أما سباق 5 كم فهو مفتوح المشاركة للأطفال والعائلات ولذوي الاحتياجات الخاصة، مبيناً أن السباق بمختلف فئاته سينطلق من موقع معرض دمشق الدولي القديم، وسيمر المتسابقون بعدد من المعالم التاريخية والسياحية بدمشق.

بدوره بين مدير السباق المهندس علاء الدين مريدن أن السباق سيقام ضمن خطة دقيقة تعتمد أعلى معايير الجودة والسلامة، إضافة إلى استخدام توقيت إلكتروني متطور وتجهيز نقاط إسعاف وطوارئ بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري، وتدريب المتطوعين على التنظيم والتوجيه والإسعاف الأولي، وخطة مرورية شاملة بالتعاون مع الشرطة لتأمين المسارات.

مستشار وزير الرياضة والشباب السيد مجد الحاج أحمد قال: إن هذا الحدث الوطني هو منصة مفتوحة لكل الشباب، لكل من يؤمن بأن الرياضة ليست رفاهية، بل وسيلة تعبير وجسر تواصل.. إن هذا الماراثون لا يسعى فقط لإحياء شوارع دمشق بنبض الرياضيين، بل لإعادة رسم صورة هذا البلد كما هي في الحقيقة بلد الحضارة والتعايش.

مدير العلاقات العامة بوزارة الإعلام السيد علي الرفاعي أكد أهمية الرسالة التي يحملها الماراثون كصورة من صور تعافي دمشق وعودتها لتنبض بالحياة مجدداً، وللتأكيد على وحدة الهوية السورية، ولاسيما في ظل الدور الكبير للرياضة والمهم في لم الشمل وتعزيز التماسك المجتمعي.

مدير الرعاية الصحية في وزارة الصحة السيد مجد بدر الدين محسن لفت إلى أهمية الماراثون على صعيد الصحة العامة، حيث يسهم في تعزيز صحة القلب وتحسين الدورة الدموية، كما أن الماراثون ليس اختباراً لقوة الجسد بل يعد تمريناً للعقل والتنفس ويزيل التوتر، ويعزز الثقة بالنفس لنصل إلى نظام صحي متميز.

مدير سياحة دمشق السيد ماجد عز الدين بين أن وزارة السياحة حريصة دائماً على دعم مختلف النشاطات والفعاليات وأهمها الرياضة، حيث إن هناك علاقة تكاملية بين السياحة والرياضة، فالسياحة الرياضية تجمع بين شغف الرياضة وحب السفر، لذلك تعد الماراثونات فرصة مهمة لتحديد الوجهة السياحية لعشاق الرياضة.

واعتمدت اللجنة المنظمة للماراثون ساحات تاريخية ومعالم سياحية بدمشق كنقاط للمسار الذي سيمر منه المتسابقون، وهي ساحة المرجة والجامع الأموي وقصر العظم وباب شرقي وساحة الأمويين على أن يتم تتويج المشاركين ضمن احتفالية في حديقة تشرين بدمشق.