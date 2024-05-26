الأمم المتحدة: مصرع 670 شخصاً جراء انزلاق التربة في بابوا غينيا الجديدة

بور موريسبي-سانا

أعلنت تقديرات صادرة عن الأمم المتحدة أن 670 شخصاً لقوا مصرعهم، جراء انزلاق واسع للتربة في بابوا غينيا الجديدة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المسؤول في المنظمة الدولية للهجرة في بور موريسبي سرحان أكتوبارك قوله اليوم: إن “التقديرات تشير إلى دفن أكثر من 150 منزلاً ومقتل المئات ونزوح أكثر من ألف شخص عن المدينة”.

وأشار أكتوبارك إلى استخدام أدوات زراعية لانتشال الجثث المطمورة تحت التراب، مؤكداً خطورة الوضع على القائمين في عمليات البحث مع استمرار التربة بالانزلاق.

يذكر أن الكارثة وقعت أمس الأول في ولاية إينغا التابعة لبابوا غينيا الجديدة الواقعة جنوب غرب المحيط الهادي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency