المقاومة الفلسطينية تستهدف “تل أبيب” برشقة صاروخية كبيرة رداً على مجازر الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في قطاع غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
مباحثات سورية سعودية لتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين
2024-05-25
وزير الصحة يبحث مع مشرف مركز الملك سلمان للإغاثة آليات دعم القطاع الصحي في سورية
2024-05-25
بمشاركة سورية… البرلمان العربي يعقد جلسته العامة ويدعو لوقف العدوان المتواصل على قطاع غزة
2024-05-25
المقداد لـ سانا: العلاقات مع روسيا متطورة ومتجذرة في التاريخ
2024-05-24
أمسية للصداقة السورية البيلاروسية في إطار المعسكر الترفيهي للأطفال السوريين في مينسك
2024-05-24
البرلمان العربي يعقد اجتماعات لجانه العامة في القاهرة بمشاركة أعضاء من مجلس الشعب
2024-05-23
المقداد ولافروف يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة وتعزيز التعاون الثنائي
2024-05-23
محليات
القاضي مراد: تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب ينتهي اليوم
2024-05-26
الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطل زخات من المطر على المناطق الساحلية
2024-05-26
صلاة شكر في كاتدرائية القديس جاورجيوس باللاذقية بعد انتهاء أعمال الترميم والتجديد
2024-05-25
وضع 3 آبار جديدة في الخدمة بعد تأهيلها بريف درعا
2024-05-25
الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً وفرصة لهطل زخات محلية متفرقة
2024-05-25
السورية للحبوب بالقامشلي تبدأ استلام محصول القمح عبر ثلاثة مراكز
2024-05-25
هطولات مطرية متفرقة أغزرها في كسب باللاذقية
2024-05-25
رياضة
إنجاز مهم للرياضة السورية في بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين
2024-05-26
الأهلي المصري يحرز لقب دوري أبطال أفريقيا
2024-05-25
العين الإماراتي يحرز لقب دوري أبطال آسيا بفوزه على يوكوهاما مارينوس الياباني
2024-05-25
مانشستر يونايتد يتوج بكأس الاتحاد الإنكليزي بفوزه على مانشستر سيتي
2024-05-25
كوبر يعلن قائمة منتخب سورية الأول بكرة القدم لمباراتي كوريا الديمقراطية واليابان بتصفيات آسيا والعالم
2024-05-25
اختتام بطولة السويداء بالبلياردو للرجال
2024-05-25
المنافسة تعود إلى مضمار دمشق لسباقات السرعة للخيول العربية الأصيلة بموسمها الجديد
2024-05-25
اقتصاد
تسويق أكثر من 1600 طن من الفول والبازلاء بالسويداء
2024-05-26
وزارة الصناعة توضح أهمية دمج المؤسسات العامة ذات النشاط المتماثل أو المتكامل
2024-05-25
أعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة حلب يطالبون بإعادة العمل باتفاقيات التجارة العربية البينية وتشغيل المرفأ الجاف في المدينة الصناعية
2024-05-25
وزير التجارة الداخلية في اجتماع بحلب: تسهيل عمليات استلام القمح من الفلاحين
2024-05-25
السورية للحبوب بالقامشلي تبدأ استلام محصول القمح عبر ثلاثة مراكز
2024-05-25
لإحياء وتطوير تربية دودة الحرير غرفة زراعة دمشق تستورد 100 علبة بيوض من الهند
2024-05-24
بورصة موسكو.. اليورو عند أدنى مستوى في أكثر من 3 أشهر
2024-05-24
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
القاضي مراد: تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب ينتهي اليوم
بدء امتحانات الشهادة الثانوية العامة والمهنية بمختلف فروعها
الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطل زخات من المطر على المناطق الساحلية
بمشاركة سورية… البرلمان العربي يعقد جلسته العامة ويدعو لوقف العدوان المتواصل على قطاع غزة
وزير الداخلية: عدم إذاعة البحث عن الأشخاص إلا الذين تتوفر ضدهم أدلة تثبت تورطهم بالجريمة
السيدة أسماء الأسد: سأخوض معركة العلاج من المرض بإيمان وثقة بالله وبدعاء السوريين ومحبتهم
الحرارة أدنى من معدلاتها وأمطار متوقعة على المناطق الساحلية
استشهاد شخص بانفجار عبوة ناسفة بسيارته في منطقة المزة بدمشق
المقداد لـ سانا: العلاقات مع روسيا متطورة ومتجذرة في التاريخ
محكمة العدل الدولية تأمر الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانه على رفح فوراً
المقاومة الفلسطينية تستهدف “تل أبيب” برشقة صاروخية كبيرة رداً على مجازر الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في قطاع غزة
2024-05-26
2024-05-26
hanin
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المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف “الياسين 105″ و”تاندوم” وعبوات “شواظ” 5 دبابات صهيونية وجرافتين عسكريتين وناقلة جند بمخيم جباليا شمال قطاع غزة
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