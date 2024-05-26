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المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف “الياسين 105″ و”تاندوم” وعبوات “شواظ” 5 دبابات صهيونية وجرافتين عسكريتين وناقلة جند بمخيم جباليا شمال قطاع غزة

2024-05-26

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