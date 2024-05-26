بدء استلام محصول الشعير من فلاحي درعا وحماة

درعا-حماة-سانا

بدأ فرعا المؤسسة العامة للأعلاف بدرعا وحماة اليوم استلام محصول الشعير من الفلاحين للموسم الزراعي الحالي.

مدير فرع المؤسسة بدرعا، المهندس فراس الشرع أوضح في تصريح لمراسل سانا اليوم أنه تم تجهيز مركز الاستلام في مدينة إزرع بكل مستلزمات العمل، مع توافر مستودعات بسعة تخزينية جيدة، مشيراً إلى أن إجراءات التسويق ميسرة لجهة الاستلام من الفلاحين دون تأخير بعد تنظيم الأدوار للراغبين في التسويق.

وأضاف: إن عملية صرف الأثمان تتم بمجرد تحويل الاعتمادات المالية، موضحاً أن الكمية المستلمة في اليوم الأول تجاوزت 110 أطنان.

وفي حماة، أوضح مدير فرع المؤسسة، المهندس تمام النظامي لمراسل سانا أنه سيتم استلام الشعير المعبأ بأكياس من الفلاحين من خلال ثلاثة مراكز استلام موجودة في مناطق سلحب وعين الباد وسلمية، مبيناً أنه يمكن للفرع افتتاح مراكز أخرى في مناطق جديدة إذا اقتضت الحاجة.

ولفت النظامي إلى أن الفرع اتخذ كل الترتيبات والإجراءات اللازمة وسط توقعات باستلام كميات كبيرة، لأن السعر الذي وضعته الحكومة يفوق السعر المتداول حالياً في السوق المحلي، مشيراً إلى أن الفرع مستعد لاستلام الكميات المنتجة مهما كان حجمها وخاصة مع وجود سعات تخزينية واسعة في مستودعات مراكز الاستلام التابعة للفرع.

وتم تحديد سعر شراء الكيلو الواحد من الشعير بـ 2800 ليرة سورية، مع مكافأة 200 ليرة، ليصبح سعر الكيلو 3 آلاف ليرة.

قاسم المقداد-سالم الحسين

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