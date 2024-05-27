إخماد حريق نشبَ في معمل كرتون جنوب مدينة طرطوس

طرطوس-سانا

أخمد عناصر فوج إطفاء طرطوس حريقاً نشب ظهر اليوم في قسم من معمل كرتون البيض في أبو عفصة جنوب مدينة طرطوس.

وذكر قائد فوج إطفاء طرطوس العقيد سمير شما لمراسلة سانا أنه تمت السيطرة على الحريق واقتصرت الأضرار على الماديات من “الإنتاج وقسم من المواد الأولية وبعض التمديدات الكهربائية” لافتاً إلى أنه شارك بعملية الإخماد أكثر من 6 سيارات إطفاء من فوج إطفاء طرطوس ومديرية الزراعة والدفاع المدني وبمؤازرة آليات هندسية من مديرية الموارد المائية والخدمات الفنية والشركة العامة للصرف الصحي بطرطوس.

وأكد شما أن الجهوزية التامة لعناصر الإطفاء وتضافر جهود الجهات المشاركة مع كوادر المعمل ساهمت بشكل كبير في السيطرة على الحريق والتخفيف من الأضرار المادية.

هيبه سليمان

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