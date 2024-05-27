“رحلة الأمل مع ذوي الهمم”… فعالية لتكريم عدد من ذوي الإعاقة في ثقافي الميدان

دمشق-سانا

أقامت مؤسسة “اقرأ” لخدمات التنمية والتعليم للأطفال والشباب ذوي الإعاقة اليوم فعالية بعنوان “رحلة الأمل مع ذوي الهمم” تضمنت نشاطات فنية ورياضية وتكريماً للأطفال من ذوي الإعاقة وأهاليهم، وذلك في ثقافي الميدان بدمشق.

وأوضحت رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة “اقرأ” ماجدة معاد في تصريح لمراسل سانا أن الفعالية اليوم هي تعريف بخدمات المؤسسة التي تعمل على تأمين كل الخدمات باختصاصات النطق والتنمة الفكرية والتوحد والداون، ودعم لذوي الهمم، مبينة أنه تم القيام بأنشطة وفقرات متعددة للأطفال وللأهالي لتعريفهم بأقسام المؤسسة وخدمات العناية المقدمة لذوي الإعاقة.

وأشارت معاد إلى أن المؤسسة تعمل إضافة للتنمية على دورات تعليمية لتعويض الفاقد التعليمي، ودورات في الحساب الذهني والقراءة والخط العربي ومحو الأمية، موضحة أنه تم افتتاح قسم جديد للتدريب المهني يتضمن دورات الحلاقة وقيادة الحاسب لذوي الإعاقة والأسوياء، ولافتة إلى أنهم يقدمون الخدمات لـ 250 طفلاً من ذوي الإعاقة وجلسات تعديل سلوك وتأهيل نطق وتنمية فكرية، إضافة لدورات مهنية تضم 100 متدرب.

ولفت المدير التنفيذي لمؤسسة “اقرأ” أحمد بيازيد أن الفعالية هي تتويج لعمل وحصيلة تعب على مدار سنة كاملة، حيث شملت تخريج دفعة من المتعلمين وتكريماً للأطفال وأهاليهم وتكريماً للكوادر والشباب من ذوي الإعاقة، كما تم تكريم خريجي الدورات التدريبية ومنحهم شهادات مصدقة من اتحاد الحرفيين وجمعية المزينين.

بدورها أشارت الاختصاصية بقسم الإعاقة السمعية سوزان حسين إلى أنهم يستقبلون الأطفال من عمر مبكر ويتم تعليمهم لغة الإشارة حتى بلوغهم العمر الذي يؤهلهم للعمل مهنياً.

وتحدث عدد من أهالي المشاركين ومنهم فاطمة الهمة والدة الطفل موسى الهمة عن الخدمات التي تلقوها من مركز اقرأ حيث إن ابنها يعاني من إعاقة سمعية ومركز اقرأ قدم لطفلها جلسات نطق واكتشف موهبة الرسم لديه وقام بتنميتها، بينما لفتت اعتدال قلعجي والدة الطفل عمرات الطباع 12 عاماً مصاب “بقيلة سحائية” بأسفل العامود الفقري وتؤثر على حركته، إلى أن المؤسسة قدمت العلاج والثقة بالنفس ونشاطات حساب ذهني لابنها.

حضر الفعالية ممثلون عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعن مديرية الشؤون بدمشق وعن اتحاد الحرفيين وجمعية المزينين، إضافة إلى أهالي المشاركين.

أمجد الصباغ

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