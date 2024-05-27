طقس الغد… انخفاض على درجات الحرارة وفرصة لهطل زخات متفرقة

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 4 درجات مئوية باستثناء المناطق الشرقية حيث تبقى حارة نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً مع فرصة لهطل زخات متفرقة وخاصة في المنطقة الساحلية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية والبادية والجزيرة.

ويكون الجو ليلاً مائلاً للبرودة وخاصة المناطق المرتفعة مع ارتفاع بنسبة الرطوبة السطحية صباحاً على المناطق الغربية ويحذر من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والقلمون.

والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية في المنطقة الجنوبية والشرقية وغربية إلى جنوبية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كم-سا أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق 31 / 15 المنطقة الجنوبية 30 / 14 المرتفعات الجبلية 23 / 10 المنطقة الوسطى 30 / 15 المنطقة الساحلية 28 / 23 المنطقة الشمالية 31 / 14 منطقة الجزيرة 35 / 19 المنطقة الشرقية 39 / 26 منطقة البادية 32 / 18

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