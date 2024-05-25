العين الإماراتي يحرز لقب دوري أبطال آسيا بفوزه على يوكوهاما مارينوس الياباني

أبوظبي-سانا

أحرز العين الإماراتي اليوم لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على ضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني بخمسة أهداف مقابل هدف في مواجهة إياب الدور النهائي على إستاد هزاع بن زايد.

وسجل المغربي سفيان رحيمي بالدقيقتين (8 و67) والباراغوياني اليخاندرو روميرو بالدقيقة (34) والتوغولي لابا كودجو بالدقيقتين (91 و 96) أهداف العين، فيما سجل البرازيلي يان ماتيوس (40) الهدف الوحيد ليوكوهاما مارينوس.

وكان العين الإماراتي خسر مباراة الذهاب في اليابان بهدفين لهدف.

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