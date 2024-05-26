وزيرة الثقافة تبحث مع نظيرها السعودي أوجه التعاون الثقافي بين البلدين

الرياض- سانا

بحثت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح مع وزير الثقافة السعودي بدر بن عبدلله بن فرحان آل سعود أوجه التعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين، ولا سيما في مجال ترميم الأوابد الأثرية وتطوير العرض المتحفي.

وتطرقت المباحثات بين الجانبين بحضور عدد من المسؤولين عن التراث الشعبي والفن التشكيلي والمتاحف إلى دعم الحرف والصناعات التراثية، وصون التراث اللامادي والملفات المشتركة لتسجيل عناصر رمز هذا التراث على قوائم التراث الإنساني.

وزارت الوزيرة مشوح مع الوفد المرافق بينالي الدرعية الثاني الذي تستضيفه السعودية وأثنت على الأعمال المعروضة لعدد من الفنانين وعلى الرؤية البصرية والتعبيرية الحديثة التي اتسمت بها هذه الأعمال،

والموضوعات ذات العمق الإنساني الذي عالجته بطرق وأساليب مختلفة.

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