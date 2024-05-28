شهداء وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منزلاً شمال مدينة رفح جنوب القطاع ما أدى لاستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين بالتزامن مع نسف الاحتلال عدداً من المنازل والمنشآت.

وفي وسط القطاع قصف طيران الاحتلال منازل في مخيم النصيرات ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى بينما استشهد شاب وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً في شارع غزة القديم شمال القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 234 على القطاع إلى 36050 شهيداً و 81026 جريحاً بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency